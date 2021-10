Der Auftakt in die Olympiasaison 2021/22 ist geglückt: Beim Weltcup-Opening am Rettenbachferner in Sölden (AUT) lieferten sich die Halbzeitführende Lara Gut-Behrami (SUI) und Mikaela Shiffrin (USA) im Riesentorlauf ein packendes Duell. Am Ende hatte Shiffrin die Nase vorn.Die Einzelheiten lesen Sie auf www.sportnews.bz