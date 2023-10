Milan und Manchester City müssen nach Deutschland

Die Einzelheiten lesen Sie auf www.sportnews.bz

RB Leipzig hat am Mittwoch in der Fußball-Champions-League die Gelegenheit zu einer kleinen Wiedergutmachung. In der Vorsaison gingen die Deutschen im Achtelfinal-Rückspiel bei Manchester City 0:7 unter, nun soll es gegen den Titelverteidiger im Spiel der Gruppe G vor eigenem Publikum anders laufen.