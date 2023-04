Mister HC Bozen zwischen Eisdiele, Baustelle und Hockeytempel

Die Einzelheiten lesen Sie auf www.sportnews.bz

Entspannt eine Runde um den Kalterer See spazieren, in den Weinbergen rund um Eppan die Sonne genießen oder gemütlich durch die Bozner Lauben schlendern – für die Spieler des HC Bozen stand nach dem Finaleinzug erstmal Entspannen an. Daniel Frank zog es an den Gardasee. Auch er ließ die Seele baumeln – doch auf seine ganz eigene Art und Weise.