Die Einzelheiten lesen Sie auf www.sportnews.bz

Die Snowboard-Welt verliert einen ihrer talentiertesten Crosser: Luca Hämmerle hat seine aktive Karriere offiziell beendet. Auf Instagram verkündet der 27-Jährige, dass das Feuer in ihm erloschen sei und er den Leistungssport deshalb an den Nagel hängt. Stattdessen will er sich neuen beruflichen Herausforderungen widmen, die das Feuer in ihm wieder entfachen.