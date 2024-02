Mit Bozen-Power in Richtung Playoffs: Meran träumt wieder

Die Einzelheiten lesen Sie auf www.sportnews.bz

Der HC Meran sorgt in dieser AlpsHL-Saison weiter für ganz große Emotionen bei seinen Fans. Nachdem man zuletzt nahe an den Abgrund geschlittert war, träumt man in der Kurstadt plötzlich wieder von den Playoffs. Neben den Adlern feierten am Donnerstagabend auch die Unterland Cavaliers einen immens wichtigen Sieg.