Dicht nebeneinander stehen Zuschauer, Alexander Zverev reicht ihnen Handtücher weiter und umarmt nach seiner Niederlage am Sonntag Novak Djokovic am Netz. Die Elite der Tennis-Szene hat sich am Wochenende in Belgrad bei der Adria-Tour, einem inoffiziellen Show-Turnier, zurückgemeldet.Die Einzelheiten lesen Sie auf