Der HCB Südtirol Alperia ist zurück auf der Siegerstraße. Dank einer enormen Willensleistung holten die Foxes am Sonntagnachmittag in der Eiswelle gegen die Graz99ers wieder drei Punkte und haben so einen ersten Schritt aus der Krise gemacht.Die Einzelheiten lesen Sie auf www.sportnews.bz