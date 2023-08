Mit Leichtigkeit: Sinner im Big Apple weiter

Die Einzelheiten lesen Sie auf www.sportnews.bz

Hätte sich Jannik Sinner bei den US Open einen Auftakt ausmalen können, dann wäre er wohl so abgelaufen: Drei lockere Sätze, rund zwei Stunden Spielzeit, kein großer Kraftverschleiß. Gesagt, getan: Der Sextner feierte am Dienstagabend in New York einen lockeren Erstrundensieg.