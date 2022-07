Mit Herzschmerz und Seitenhieb: Bewegender Ski-Abschied

Die Einzelheiten lesen Sie auf www.sportnews.bz

Die eigene Karriere zu beenden, das ist für jeden Skifahrer, für jeden Sportler eine schwierige Angelegenheit. Wie emotional so ein Abschied ausfallen kann, das wird am Beispiel eines Speed-Spezialisten ersichtlich, der seine Skier notgedrungen für immer in die Ecke stellen muss.