Im deutschen Fußball gab es immer gute Mittelstürmer mit vielen verschiedenen Talenten. Unser Kolumnist Sigi Heinrich erinnert sich an Horst Hrubesch und natürlich an Uwe Seeler und Gerd Müller und stellt fest, dass in der aktuellen Mannschaft die Mitte vor dem gegnerischen Tor verwaist ist.







