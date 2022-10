Monster-Serie verlängert: Füchse besiegen Bullen

Die Einzelheiten lesen Sie auf www.sportnews.bz

Wenn der HCB Südtirol Alperia in Salzburg gastiert, ist ein Sieg fast schon vorprogrammiert: Überragende Füchse gewannen am Freitagabend zum siebten Mal in Folge (!) in der Mozartstadt. Jetzt thronen sie an der Spitze der ICE Hockey League.