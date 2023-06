Nach 14 Jahren: Benzema verlässt Real Madrid

Die Einzelheiten lesen Sie auf www.sportnews.bz

Nach 14 Jahren bei Real Madrid verlässt Stürmerstar Karim Benzema den spanischen Fußball-Rekordmeister. Am Dienstag solle es im Trainingszentrum der Königlichen in Valdebebas im Nordosten von Madrid eine Abschiedsfeier für den 35 Jahre alten Franzosen geben, teilte der Verein am Sonntag mit.