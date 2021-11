Die ICEHL reagiert auf den Rückzug von Bratislava. So wurde beschlossen, die Wertung des Grunddurchganges auf das unter anderem in der DEL bewährte Punkteschnitt-System umzustellen. „Diese Vorgehensweise hat sich nach ausführlicher Beratung als fairste Lösung für alle Teams erwiesen“, heißt es in einer offiziellen Presseaussendung.Die Einzelheiten lesen Sie auf www.sportnews.bz