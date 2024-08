Nach dem Japan-Coup: Giannelli & Co. treffen auf den Gastgeber

Die Einzelheiten lesen Sie auf www.sportnews.bz

Die italienische Volleyball-Nationalmannschaft der Herren um den Bozner Simone Giannelli kann am Mittwochabend den Gewinn einer Medaille in trockene Tücher wickeln. Die Azzurri sind im Halbfinale der Olympischen Spiele in Paris gegen Frankreich gefordert (20 Uhr).