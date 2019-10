Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) hat in einem Offenen Brief an seine Referees mit Betroffenheit und Fassungslosigkeit auf die jüngsten Gewaltattacken gegen Schiedsrichter reagiert. Gleichzeitig kündigte die DFB-Führung ihre volle Unterstützung für die Unparteiischen an.Die Einzelheiten lesen Sie auf