Die Abfahrt in Wengen ist nichts für zartbesaitete Sportler. Das wurde auch am Samstag deutlich, als selbst die Topfahrer nicht ohne Fehler in das Ziel der längsten Abfahrt im Ski-Weltcupzirkus kamen. Am Ende durften drei große Namen des Skisports über Podestplätze jubeln.Die Einzelheiten lesen Sie auf www.sportnews.bz