Nach Italiens WM-Pleite: Jetzt sprechen die Eishockey-Bosse

Die Einzelheiten lesen Sie auf www.sportnews.bz

Bei Italiens Spielern hat der verpasste Aufstieg bei der Heim-Weltmeisterschaft in Bozen tiefe Wunden hinterlassen. Wie sieht es bei den Bossen aus? Am Freitag hielten sie in Trient eine Pressekonferenz ab. Eines wurde dabei schon klar: Ein großes Köpferollen wird es vorerst nicht geben.