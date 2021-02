Nach der 1. Halbzeit bereits mit 0:3 im Rückstand, konnte Virtus Bozen gegen Luparense in der 2. Halbzeit nicht mehr als Resultatskosmetik betreiben. Am Ende stand eine 2:3-Niederlage für Virtus zu Buche. Die 4. Niederlage in Folge.Die Einzelheiten lesen Sie auf