Nach Regen-Chaos: Rune und Medvedev im Finale von Rom

Beim ATP Masters 1000 in Rom haben sich in den heutigen Halbfinals jeweils Holger Rune und Daniil Medvedev für das Endspiel des Sandplatz-Turniers am Sonntag qualifiziert, nachdem eine Partie über fünf Stunden lang unterbrochen werden musste.