Nach Riesenblamage bei Rapid: „Alles wird hinterfragt“

Der FC Vaduz feierte am Donnerstagabend in Wien. Die Liechtensteiner erreichten mit dem 1:0-Erfolg die Gruppenphase in der Fußball-Conference-League – ein historischer Meilenstein in der Klubgeschichte. Rapid hingegen hat ein Debakel aufzuarbeiten, das noch lange nachhallen dürfte.