Nach Top-Saison: Südtirols Fußball-Chef mit deutlichem Appell

Am Donnerstagvormittag wurden in Bozen die neuen Spielkalender für die Südtiroler Amateurfußballer präsentiert. Dabei fand Fußball-Chef Klaus Schuster nur lobende Worte über die vergangene Spielzeit. Einzig in einem Punkt herrscht mächtig Aufholbedarf.