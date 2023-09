Nach Unfall in Singapur: Stroll kehrt ins Cockpit zurück

Die Einzelheiten lesen Sie auf www.sportnews.bz

Nach seinem schweren Unfall in Singapur ist der Kanadier Lance Stroll für das Formel-1-Rennen in Japan wieder einsatzbereit. „Ich fühle mich gut“, sagte Stroll am Donnerstag in Suzuka. „Die Jungs haben einen guten Job gemacht, das Auto wieder zusammenzubauen.“