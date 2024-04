Nach Zusammenbruch: Roma-Profi geht’s besser

Die Einzelheiten lesen Sie auf www.sportnews.bz

Evan N'Dicka ist nach seinem Zusammenbruch im Serie-A-Spiel seines Fußball-Klubs AS Roma bei Udinese wieder auf dem Weg der Besserung. Der 24-Jährige befand sich am Montag zu weiteren Untersuchungen in einem Krankenhaus, wie sein Verein mitteilte.