Dass Nadia Delago längst in der Weltspitze angekommen ist, ist eine Tatsache. Dass sie das Zeug hat, aufs Podium zu fahren, steht ebenso außer Frage. Noch hat es jedoch nicht für eine Top-3-Position gereicht – auch nicht am Samstag bei der Abfahrt in Garmisch-Partenkirchen.







