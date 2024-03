„Nadia hat mir den Ansporn gegeben“: Delago überglücklich

Die Einzelheiten lesen Sie auf www.sportnews.bz

Wenn sich Nadia und Nicol Delago den Saisonabschluss hätten ausmalen können, wäre dieser wohl genauso verlaufen. Während Nadia im Europacup zwei Mal aufs Podest fuhr, raste Nicol am Samstag beim Weltcup-Finale in Saalbach-Hinterglemm (Österreich) in der Abfahrt auf Rang 3.