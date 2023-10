Nächste HCB-Pleite: Wie soll Glen Hanlon das biegen?

Die Einzelheiten lesen Sie auf www.sportnews.bz

Der HCB Südtirol Alperia war seinem Gegner am Dienstagabend überlegen, hat sogar 4 Tore geschossen – und doch dürfte sich Trainer-Rückkehrer Glen Hanlon nach diesem Auftritt an die Stirn fassen. Insbesondere ein Vorarlberg-Stürmer wird ihm noch lange in Erinnerung bleiben.