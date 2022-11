Nächste Nullnummer: England kann die USA nicht bezwingen

Die Einzelheiten lesen Sie auf www.sportnews.bz

Zum 3. Mal ist England bei einer Fußball-WM auf die USA getroffen. Weil das Spiel in Katar mit einem torlosen Remis endete, bleibt es dabei: Die Three Lions können gegen die Amerikaner nicht gewinnen. Auffällig ist außerdem, dass ein Viertel der WM-Spiele in Katar torlos endeten.