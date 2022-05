14 Teams stehen fest: Die Serie B nimmt Formen an

Die Einzelheiten lesen Sie auf www.sportnews.bz

Bereits am Samstagabend wurde mit Venezia der erste Serie-A-Absteiger der Saison ermittelt. Am Tag darauf hat es mit Genoa einen weiteren Traditionsklub erwischt. Der FC Südtirol hat nun also eine grobe Vorstellung, welche Gegner in der nächsten Saison warten werden.