Nächster Doppelpack der Azzurre: B&B wieder stark

Die Einzelheiten lesen Sie auf www.sportnews.bz

Erfolgreicher Abschluss für die Azzurre in Crans Montana. Nach dem überraschenden ersten Abfahrtssieg von Marta Bassino (und Platz 2 von Federica Brignone) am Samstag, gab es auch rund 24 Stunden später einigen Grund zur Freude. Erneut waren B&B, Bassino und Brignone, in den Hauptrollen.