Nächster Glanzmoment: Italiens Biathleten wieder vorne dabei

Was für ein Start der heimischen Biathleten ins neue Jahr! Das von Dorothea Wierer angeführte Quartett aus Italien stürmte in der Mixed-Staffel ganz nach oben und krönte somit eine fabelhafte Weltcup-Woche auf der Pokljuka-Hochebene in Slowenien.