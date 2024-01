Die Einzelheiten lesen Sie auf www.sportnews.bz

Am Sonntag ist der IBU Cup in Martell zu Ende gegangen. Dem letzten Wettkampftag wohnte mit Nathalie Santer nicht nur eine der besten Südtiroler Biathletinnen, sondern gleichzeitig ein Vorstandsmitglied des internationalen Biathlonverbandes (IBU) bei. Für SportNews die ideale Gelegenheit, um mit der 50-jährigen Toblacherin über Martell, ihre Funktion in der IBU und die Olympiavorbereitungen in Antholz zu sprechen.