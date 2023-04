Naturns vs. Partschins: In der Landesliga gibt’s ein Super-Derby

Die Einzelheiten lesen Sie auf www.sportnews.bz

Ein Derby hat immer Brisanz. Doch wenn die Tabellensituation dann noch dazu so ist, wie aktuell in der Landesliga, dann kann man von einem echten Kracherspiel sprechen. Am Sonntag (16 Uhr) kommt es zum Duell zwischen Naturns (2.) und Spitzenreiter Partschins.