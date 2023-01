Neue Gesichter und ÖSV-Ernüchterung: Das war die Junioren-WM

Die Einzelheiten lesen Sie auf www.sportnews.bz

Mit der Siegerehrung des letzten Rennens und einer daran anschließenden Schlussfeier ist am Mittwoch die Junioren-Skiweltmeisterschaft in St. Anton zu Ende gegangen. Die Verantwortlichen am Arlberg zogen dabei Bilanz – und wagten nach dem Motto der Bewerbe (Y)our Next Step auch einen Blick in die Zukunft.