Neue Teams, Streaming und Titel-Sehnsüchte: Die AlpsHL beginnt

Die neue Saison in der Alps Hockey League steht in den Startlöchern. Am Wochenende geht die länderübergreifende Eishockey-Liga, bei der 5 Teams aus Südtirol dabei sind, in ihre 8. Saison. Was erwarten sich die Verantwortlichen von der Spielzeit 2023/24? SportNews hat die Stimmen.