Nicht zu den Filmfestspielen nach Cannes

Cannes ist nicht wegen der jährlich im Mai stattfindenden Internationalen Filmfestspiele bekannt. Im südfranzösischen Städtchen gibt es auch eine bekannte Pferderennbahn, in der es seit Jahren ein Wintermeeting mit sehr schnellen Rennen gibt. Weil in Meran der Rennbetrieb derzeit stillsteht, schickten die Familie Aichner und Christian Troger zum Jahreswechsel insgesamt 15 Pferde an die Cote d’Azur, die auf Anhieb bemerkenswerte Erfolge einfuhren.







Die Einzelheiten lesen Sie auf