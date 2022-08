Nicol Delagos harter Weg zurück: „Habe viel über mich gelernt“

Nicol Delago galt lange Zeit als Senkrechtstarterin in Italiens Ski-Nationalmannschaft. Drei Mal schaffte sie es aufs Podest, ihr erster Weltcupsieg schien nur eine Frage der Zeit - doch dann riss bei ihr im Dezember 2020 die Achillessehne. Bei unserem Besuch bei ihr zuhause in Wolkenstein spricht die 26-Jährige über ihren Weg zurück in die Weltspitze, persönliche Veränderungen und bevorstehende Ziele. Außerdem haben wir ihre jüngere Schwester Nadia Delago um einen Tipp gebeten. - Foto: © youtube.com