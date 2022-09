Niederländische Party bei Verstappen-Sieg

Die Einzelheiten lesen Sie auf www.sportnews.bz

Max Verstappen fährt weiter seiner erfolgreichen WM-Titelverteidigung in der Formel 1 entgegen. Der Niederländer holte sich wie im Vorjahr den Heimsieg beim Großen Preis der Niederlande und entfachte damit am Sonntag die totale „Max Mania“ in Zandvoort.