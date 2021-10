Zu einer kuriosen Szene kam es am Wochenende in der niederländischen Eredivisie (Ehrendivision). Als die Spieler von Vitesse Arnheim nach dem Spiel mit ihren Fans am Gästeblock feierten, klappte plötzlich ein Teil der Tribüne unter den Anhängern zusammen.Die Einzelheiten lesen Sie auf www.sportnews.bz