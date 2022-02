Die alpine Kombination, eigentlich eine der traditionellsten Disziplinen im Skisport, findet heutzutage kaum noch Anklang. Das wurde auch am Donnerstag bei den Olympischen Spielen in China deutlich, als es nur 17 (!) Athleten in die Wertung schafften. Medaillen wurden freilich dennoch vergeben.Die Einzelheiten lesen Sie auf www.sportnews.bz