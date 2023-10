Nur Bozens boxender Goalie sorgt für Jubel

Die Einzelheiten lesen Sie auf www.sportnews.bz

Lange Zeit schien es so, als hätten die 2.215 Zuschauer, die an diesem nassen Freitagabend den Weg ins Bozner Eisstadion gefunden hatten, jedes Recht, das Eintrittsgeld zurückzuverlangen. So schlecht war der Auftritt der Foxes. Durch eine Seltenheit im Eishockeysport kamen sie dann aber doch noch irgendwie auf ihre Kosten.