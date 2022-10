Oberliga: Stegen bringt sich in Stellung

Die Einzelheiten lesen Sie auf www.sportnews.bz

Der Kampf um die Spitzenplätze hat sich in der Oberliga am Sonntagnachmittag weiter zugespitzt. Während sich Mori absetzen konnte, blieb ein Südtiroler Trio in Schlagdistanz. Stegen hat sich indes mit einem Sieg in Stellung gebracht.