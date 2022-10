Odermatt startet grandios in die neue Weltcup-Saison

Die Einzelheiten lesen Sie auf www.sportnews.bz

Der Skiweltcup 2022/23 hat begonnen: In Sölden ist am Sonntagvormittag der 1. Durchgang des Männer-Riesentorlaufs über die Bühne gegangen. In Führung liegt der Schweizer Marco Odermatt, der eine Fabelzeit in den Ötztaler Schnee gezaubert hat.