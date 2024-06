Österreich jubelt in Berlin: „Finale“ am Dienstag

Die Einzelheiten lesen Sie auf www.sportnews.bz

Nach der Auftakt-Niederlage gegen Frankreich hat Österreich am Freitag das wichtige 2. Gruppenspiel gegen Polen gewonnen. Dadurch erarbeiteten sich Marko Arnautovic & Co. ein „Endspiel“ um den Einzug in das Achtelfinale. Die gute Nachricht für alle rot-weiß-roten Fans: Österreich hat alles selbst in der Hand.