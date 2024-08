Österreicher in der Serie A auf dem Vormarsch

Die Einzelheiten lesen Sie auf www.sportnews.bz

Die Zahl österreichischer Profis in den fünf größten europäischen Fußball-Ligen befindet sich auf konstant hohem Niveau. In der kommenden Saison stellt Österreich zumindest 35 Kicker in den höchsten Spielklassen in Deutschland, Italien , Spanien, England und Frankreich.