Österreichische Ski-Legende feiert ihren „Runden“

17 Jahre ist es her, dass Michaela Dorfmeister im März 2006 ihre Ski-Karriere nach 14 Weltcup-Saisonen beendet hat. Die märchenhafte Geschichte vom Weg des in Wien geborenen Großstadt-Mädels zur Doppel-Weltmeisterin- und Olympiasiegerin ist bis heute nicht wiederholt. Am Samstag, 25. März, wird die Niederösterreicherin 50 Jahre alt.