„ÖSV-Star“ eröffnet die Saslong – Südtiroler dicht dahinter

Am Mittwochabend wurden bei der Mannschaftsführersitzung in Wolkenstein die Startnummern für die erste der beiden Abfahrten auf der Saslong bekanntgegeben. Als erster Läufer geht am Donnerstag, 15. Dezember um 12 Uhr der Österreicher Otmar Striedinger aus dem Starthaus, das sich am Super-G-Start auf 2.010 Metern befindet.