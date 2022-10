Ohne Russland und Belarus: Weltcup-Sperre geht weiter

Die Einzelheiten lesen Sie auf www.sportnews.bz

Sportlerinnen und Sportler aus Russland und Belarus dürfen auch in der Saison 2022/23 nicht an FIS-Wettkämpfen teilnehmen. Das entschied der Internationale Ski- und Snowboard-Verband (FIS) bei seinem Council-Meeting am Samstag in Sölden.