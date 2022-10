Olympia 2026: Hitzige Diskussion um Standort der Rodel-Bahn

Die Einzelheiten lesen Sie auf www.sportnews.bz

Die Nordtiroler NEOS und das Südtiroler Team K haben am Dienstag in einer Pressekonferenz die Bobbahn in Igls bei Innsbruck als Austragungsstätte der Bob-, Rodel- und Skeletonbewerbe im Rahmen der Olympischen Spiele 2026 ins Spiel gebracht. Diese finden in Mailand und Cortina statt.