Olympia-Barometer | Als der Mannschaftsabend etwas ausartete

Christian Borgatello ist einer der prominentesten Eishockeyspieler des Landes. Aktuell spielt der Routinier für den HC Meran in der Alps Hockey League, doch auch an Olympia hat „Skizzo“ besondere Erinnerungen. 2006 nahm er nämlich an den Winterspielen in Turin teil. „Die Jungs, mit denen ich da gespielt habe, werden immer in meinem Herzen sein“, sagt der Verteidiger, der auch eine nette Anekdote erzählt. Gleichzeitig gibt er seinen Tipp fürs Olympische Eishockeyfinale Russland gegen Finnland ab.Die Einzelheiten lesen Sie auf www.sportnews.bz