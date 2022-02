Olympia-Barometer | Bob-Legende Günther Huber über „seinen“ Sport

Vier Mal nahm er als Aktiver an den Olympischen Spielen teil, ein Mal als Trainer. Er darf sich als Olympiasieger (1998 in Nagano) betiteln und eine Bronzemedaille (1994 in Lillehammer) sein Eigen nennen. Wer, wenn nicht er könnte SportNews als Bob-Experte dienen? Die Rede ist vom Brunecker Günther Huber, der für uns einen Blick nach Peking wirft und verrät, weshalb sich die Bobfahrer bei Olympia so lange gedulden müssen.Die Einzelheiten lesen Sie auf www.sportnews.bz